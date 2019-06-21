В Карелии садиста, истязавшего жену, отправили за решетку

Мужчина систематически с особой жестокостью, садизмом и издевательством причинял побои и иные насильственные действия своей супруге, сообщили в прокуратуре Карелии.

В период с января 2016 года по октябрь 2018 года 38-летний житель Костомукши систематически с особой жестокостью, садизмом и издевательством причинял побои и иные насильственные действия своей супруге, а также дважды высказал в ее адрес угрозу убийством.

По результатам судебного разбирательства виновному было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.