Жителя Карелии приговорили к 9 годам колонии за попытку сжечь возлюбленную

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в Кеми мужчина из ревности поджег сожительницу, за что был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу, сообщили в прокуратуре Карелии.
Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года обвиняемый распивал спиртное дома у своей знакомой в Кеми. В ходе застолья между ними случилась ссора на фоне ревности, в ходе которой обвиняемый облил женщину бензином и поджег. Она получила ожоги лица, шеи, туловища и конечностей.
Общая площадь полученных потерпевшей ожогов составила 18,5% поверхности тела.
По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого суд вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 9 лишения свободы в исправительной колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевший о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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