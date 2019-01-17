Жителя Карелии приговорили к 9 годам колонии за попытку сжечь возлюбленную

в Кеми мужчина из ревности поджег сожительницу, за что был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года обвиняемый распивал спиртное дома у своей знакомой в Кеми. В ходе застолья между ними случилась ссора на фоне ревности, в ходе которой обвиняемый облил женщину бензином и поджег. Она получила ожоги лица, шеи, туловища и конечностей.

Общая площадь полученных потерпевшей ожогов составила 18,5% поверхности тела.

По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого суд вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 9 лишения свободы в исправительной колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевший о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.