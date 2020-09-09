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Жителя Карелии приговорили к сроку за кражу двух велосипедов

Новости. Криминал
08:05, 10 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Жителя Пудожа наказали за кражу велосипедов и мобильного телефона, сообщается на сайте районного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Пудожа, обвиняемого в совершении трех преступлений: двух краж велосипедов и мобильного телефона.

Один велосипед мужчина украл из подъезда, другой – из сарая. А гаджет незаметно похитил с перил крыльца.

Злоумышленник рассказал, что состояние алкогольного опьянения способствовало преступлению.

Мужчину осудили на два года колонии строго режима  без ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее страсть к поджигательству довела жителя Карелии до колонии.

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