Жителя Карелии, забившего до смерти женщину, отправят на принудительное лечение в психбольницу

Следком направил в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера для мужчины, обвиняемого в убийстве женщины в Олонецком районе.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46 – летнего жителя Олонецкого района, который обвиняется в убийстве.

Как рассказали в Следкоме республики, в июле в квартире дома села Нурмойла было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В кратчайшие сроки преступление было раскрыто. Установлен местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес пострадавшей несколько ударов тупым предметом. От полученных травм женщина скончалась.

В ходе предварительного следствия в отношении уличенного в убийстве мужчины проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством и по своему психическому состоянию нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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