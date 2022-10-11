В Карелии мужчина осколком бутылки порезал горло приятелю из-за ревности

Житель Олонца, обвиняемый в покушении на убийство знакомого, предстанет перед судом.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39 - летнего жителя Олонца, обвиняемого покушении на убийство. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, мужчина выпивал со своим приятелем у себя дома. Он был недоволен поведением своего знакомого, который оказывал знаки внимания супруге ревнивца. В результате он ударил приятеля по голове пакетом с бутылками. Затем разбил стеклянную бутылку и острием горлышка нанес множественные колотые ранения в шею потерпевшего. Испугавшись за свою жизнь, изрезанный мужчина выбежал на улицу. Ревнивец догнал приятеля, ударил два удара ногой в грудь и кулаком в лицо. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый не оказал ему никакой помощи и скрылся с места преступления.

Женщина из соседней квартиры вызвала скорую помощь. Врачи спасли потерпевшего.

В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания. В настоящее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии пенсионер разбил голову супруге кружкой из-за ревности.