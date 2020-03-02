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Жителя Карелии задержали в Подольске за попытку грабежа

Новости. Криминал
11:51, 03 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчанина задержали за попытку украсть столярный инструмент, сообщили в МВД Московской области.

В полицию Подольска поступило заявление от 58-летнего москвича о том, что неизвестный, применив насильственные действия в отношении него и охранника, пытался украсть столярный инструмент из строительной бытовки, расположенной на улице 43-й армии.

Ущерб составил более 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее судимого 36-летнего жителя Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемый задержан.

Ранее другой петрозаводчанин украл у работодателя сварочный аппарат.

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