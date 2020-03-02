Жителя Карелии задержали в Подольске за попытку грабежа

Петрозаводчанина задержали за попытку украсть столярный инструмент, сообщили в МВД Московской области.
В полицию Подольска поступило заявление от 58-летнего москвича о том, что неизвестный, применив насильственные действия в отношении него и охранника, пытался украсть столярный инструмент из строительной бытовки, расположенной на улице 43-й армии.
Ущерб составил более 11 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее судимого 36-летнего жителя Петрозаводска.
Возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Подозреваемый задержан.
Ранее другой петрозаводчанин украл у работодателя сварочный аппарат.
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