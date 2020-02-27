Петрозаводчанин украл у работодателя сварочный аппарат

В полицию обратился представитель организации, сообщили в МВД Карелии.
Из подсобного помещения был похищен сварочный аппарат.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 33-летнего подозреваемого. Мужчина время от времени подрабатывал в этой организации. Он решил подзаработать незаконным путем: взял ключ и проник в подсобное помещение.
Оттуда злоумышленник похитил сварочный аппарат, который сбыл незнакомцу за 5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина украл ящик с пожертвованиями из аптеки в Петрозаводске.
Комментарии