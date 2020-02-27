Петрозаводчанин украл у работодателя сварочный аппарат

В полицию обратился представитель организации, сообщили в МВД Карелии.

Из подсобного помещения был похищен сварочный аппарат.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 33-летнего подозреваемого. Мужчина время от времени подрабатывал в этой организации. Он решил подзаработать незаконным путем: взял ключ и проник в подсобное помещение.



Оттуда злоумышленник похитил сварочный аппарат, который сбыл незнакомцу за 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл ящик с пожертвованиями из аптеки в Петрозаводске.