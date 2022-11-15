Жителя Карелии, заснувшего возле бара, спасли и обокрали

Мужчина, заметивший спящего на улице, затащил его обратно в бар и заодно забрал два телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 29-летний горожанин. Он сообщил, что у него украли два мобильных телефона.



Потерпевший рассказал, что проводил ночь в заведении, где на разлив продают алкоголь. Наутро он обнаружил пропажу двух мобильных телефонов, но детали вспомнить не смог.



Сотрудники уголовного розыска нашли 34-летнего подозреваемого. Тот вышел из этого бара покурить и на улице перед крыльцом увидел уснувшего человека. Сердобольный сортавалец принялся втаскивать незнакомца обратно в помещение и в этот момент заметил у него в кармане куртки телефон.



По версии полиции, злоумышленник забрал мобильное устройство, а уже внутри украл и второй телефон, хранившийся в другом кармане потерпевшего.



Примечательно, что проснувшийся позднее посетитель подходил к подозреваемому и интересовался, не знает ли тот, где его гаджеты. Тот дал отрицательный ответ.



Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Полицейские изъяли у подозреваемого краденые телефоны.