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Новости. Общество
13:45, 10 Июля 2019
фото: pixabay

Жителя Ленобласти с опасными кустами малины остановили на границе Финляндии и Карелии

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Житель Ленобласти, пытавшийся ввезти в Россию саженцы малины без фитосанитарного сертификата, оштрафован, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

В июне житель Ленинградской области, пересекая границу в пункте пропуска "Вяртсиля", вез с собой в ручной клади три саженца малины без фитосанитарного сертификата – документа, который необходимо оформить при ввозе в страну продукции высокого фитосанитарного риска.

Посадочный материал возвращен на территорию Финляндии.
По факту выявленного нарушения гражданин привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 300 рублей.

Подкарантинные материалы, ввезенные в страну в нарушение требований законодательства, а также зараженные опасными вредителями, болезнями и сорняками, подлежат возврату в страну отправления или изъятию и уничтожению за счет средств владельцев продукции.

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