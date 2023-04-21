Жителя Петрозаводска поймали с килограммом синтетических наркотиков (ФОТО и ВИДЕО)

ОПГ, куда входил петрозаводчанин, занималась поставками наркотиков в нескольких регионах страны, сообщили в УФСБ Карелии.
Сотрудники органов госбезопасности задержали жителя Петрозаводска, участника организованной группы по поставкам синтетических наркотиков на территории разных регионов России.
При задержании у члена банды изъяли наркотики массой около одного килограмма.
Петрозаводчанину грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного.
Всего в этом году сотрудники республиканского УФСБ изъяли более пяти килограммов наркотических и психотропных веществ, уточнили в пресс-службе силового ведомства.
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