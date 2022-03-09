Жителя Петрозаводска разбудил звук закрывшейся среди ночи входной двери

Полицейские установили подозреваемого в квартирной краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 34-летний житель Перевалки, заявивший о пропаже из его квартиры ноутбука и двух мобильных общей стоимостью 67 тысяч рублей.

Заявитель рассказал, что проснулся среди ночи от звука захлопываемой двери. Догнать никого хозяин не успел.

Полицейские установили подозреваемого в краже. Ранее судимый 22-летний петрозаводчанин в пьяном состоянии возвращался домой из бара. В подъезде он решил подергать ручки входных дверей, и одна из них оказалась не заперта. Молодой человек зашел в квартиру и стащил гаджеты.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело, фигурант остался под подпиской о невыезде. Похищенное имущество было изъято.

Ранее в Петрозаводске мужчина дважды за ранее утро зашел в одну квартиру, из который вынес вещи спящих хозяев.