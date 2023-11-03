Жителям аварийного дома в Карелии произвели перерасчет за электричество почти на 85 тысяч рублей

Жителям аварийного дома в Сегеже произвели перерасчет платы за электроэнергию.

Специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору провели проверку по обращению жительницы аварийного дома в Сегеже.



Было установлено, что АО «ТНС энерго Карелия» начисляло плату за электроэнергию за содержание общедомового имущества, несмотря на то, что в апреле 2021 года дом был признан аварийным.



В результате контрольно-надзорных мероприятий ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет платы за электроэнергию за содержание общего имущества всем собственникам многоквартирного дома. Перерасчет был произведен с момента признания дома аварийным по сентябрь текущего года.

В дальнейшем компания будет начислять плату, исходя из нормативов потребления электроэнергии без учета показаний счетчиков, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.



Так, сумма перерасчета для заявителя составила 7 104 рубля. А жильцам аварийного дома энергоснабжающая компания произвела корректировку платы за электричество на сумму около 85 тысяч рублей.