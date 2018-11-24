Жителям Эссойлы приходят баснословные счета за вывоз мусора, который никто не осуществляет

В одном из поселков Карелии контейнеров под ТБО нет, а квитанции с платежами за вывоз мусора местным жителям приходят регулярно.

О проблемах, связанных с организацией вывоза мусора, подняли на страницах газеты Пряжинского национального района "Новая жизнь". В редакцию обратились жители поселка Эссойла, которые сетуют на то, что услуги им не предоставляются, а счета приходят.

"Нашими проблемами до мая занималась компания ООО «Вега-Союз», с мая нам платежи снизили: вместо 600 рублей в квитанциях стала значиться сумма 500 рублей. Спустя три месяца без какого-либо предупреждения АО "ЕРЦ РК" выписывает счета с баснословными суммами за 3 месяца. Услуга ими абсолютно не выполнялась, и вплоть до сегодняшнего дня воз и ныне там", - написали в редакцию газеты жители дома по улице Озерной в Эссойле.

По словам обратившихся в издание, в конце сентября проводилось собрание в местном ДК, где присутствовали представители АО "ЕРЦ РК" и расчетного центра, где селянам сказали, что нужно строить площадки для контейнеров. Жителей поселка успокоили: до установки контейнеров оплату за вывоз ТБО производить не надо, но счета при этом все равно будут поступать. А 24 октября в Эссойлу приезжали специалисты из расчетного центра, которые, напротив, сообщили, что платить нужно, иначе еще и пени начислят.

"У нас 8-квартирный дом, неблагоустроенный. Помимо ТБО, у нас собираются жидкие отходы. В конце сентября ООО "Вега-Союз" вычистили нашу выгребную яму, за что мы очень благодарны директору ООО "Вега-Союз" Сергею Звереву и главе Эссойльского поселения Андрею Ореханову. Почему мы должны платить АО "ЕРЦ РК", если они никоим образом к очистке нашей выгребной ямы не причастны? Председатель совета правления нашего дома сказал, что если мы будем выбрасывать ТБО и выливать помои, то вывоз будет производиться за счет жильцов дома. Возникает вопрос: если нет контейнеров, куда же людям выбрасывать отходы?", - сетуют эссойльцы.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами прокомментировал "Новой жизни" ситуацию с вывозом мусора в Эссойле. По информации регоператора, 9 ноября в адрес ООО "Автоспецтранс" поступило обращение главы администрации Эссойльского сельского поселения Андрея Ореханова и предоставлен перечень населенных пунктов и улиц поселка, где вывоз ТКО не осуществляется. Данный перечень был направлен оператору по транспортированию с целью получения от него информации о том, действительно ли вывоз ТКО по данным адресам не осуществлялся. Данная информация необходима для принятия объективного решения о произведении перерасчета потребителям.

"На сегодняшний день администрацией Эссойльского поселения проводится подготовительная работа для исполнения полномочий по установке контейнерных площадок на всей территории поселения. Ситуация с транспортированием ТКО в Пряжинском районе поставлена на контроль руководства регионального оператора. На период с 1 января 2019 года при заключении договора на транспортирование на новый срок будут установлены более жесткие требования к операторам в части оснащенности спецтехникой и контейнерами", - пишет "Новая жизнь".