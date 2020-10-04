Жителям Карелии 65+ предложили выплатить "коронавирусные" компенсации по 10 тыс. рублей

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей всем жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

В пояснительной записке к документу говорится, что эта инициатива поможет компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.

Сколько жителей республики должны получить такие выплаты и другие подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".