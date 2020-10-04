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Жителям Карелии 65+ предложили выплатить "коронавирусные" компенсации по 10 тыс. рублей

Новости. Общество
10:41, 05 Октября 2020
фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей всем жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

В пояснительной записке к документу говорится, что эта инициатива поможет компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.  

Сколько жителей республики должны получить такие выплаты и другие подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-10-05 11:40:35
Маразм крепчает.
Горожанин
2020-10-05 11:32:56
Свежо предание ...
нетюлень
2020-10-05 11:30:26
Это законопроект, а не закон. Его могут принять, могут не принять.
Пенсионер
2020-10-05 11:18:38
Обманут, очередной пиар перед выборами,которые не за горами...
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