Жителям Карелии будут вводить вакцину от коронавируса через нос

В Карелию поступили насадки на ампулы с противоковидной вакциной, которую вводят через нос.

Как пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, в республику поступили 48 тысяч специальных насадок на ампулы с противоковидной вакциной для назального способа введения.

«Назальная вакцина от коронавируса была разработана там же, где „Спутник V“ — в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Это тот же „Спутник V“ (двухкомпонентная вакцина): разница только в способе введения», — сообщил министр.

По словам Охлопкова, назальная форма вакцины — более естественная.

«Кроме того, теперь еще удобнее стало делать одновременно вакцинацию от ковида назальным способом и от гриппа — в руку», — пишет глава Минздрава республики.

Ранее сообщалось, рост заболеваемости ОРВИ и ковидом зафиксирован в Карелии.