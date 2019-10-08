Жителям Карелии грозит 7 лет колонии за грабеж и избиение полицейских

Злоумышленники арестованы, сообщили в Следкоме Карелии.

Закончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего и 24-летнего мужчин, обвиняемых в грабеже и применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 10 августа 2019 года обвиняемые, находясь в Медвежьегорске, в состоянии алкогольного опьянения украли алкоголь из магазина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали обвиняемых, но те оказали активное сопротивление стражам порядка.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.