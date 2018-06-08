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Новости. Общество
13:01, 08 Июня 2018

Жителям Карелии грозят новые штрафы за нарушение правил благоустройства

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С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

Законодательное собрание Карелии в конце 2017 года – в начале 2018 года приняло несколько поправок к региональному закону "Об административных правонарушениях", ужесточающих санкции за нарушение благоустройства территорий общего пользования в муниципалитетах республики. Часть поправок вступили в силу с 1 января и 8 февраля этого года. Остальные начинают действовать с 9 июня, решение об этом депутаты приняли на заседании 28 мая.

"Те поправки, которые вступают в силу завтра, значительно расширяют круг статей очень важного закона и важной статьи 2.14, которая связана с благоустройством, -  рассказала первый заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник. – Мы сталкиваемся с тем, что, например, построили два года назад какой-то объект, детскую площадку, но там появляются собаки на выгуле, паркуются автомобили… О каком благоустройстве и рациональном использовании бюджетных средств тогда может идти речь?"

По словам Шмаеник, в новой версии закона предусмотрены наказания за незаконные земляные работы (если нет ограждения, освещения, нет таблички, кто проводит работы), за складирование грунта и мусора, за уничтожение зеленых насаждений, а также клумб и кустарников. Кроме того, штрафы предусмотрены к производителям работ, если они по их окончании не восстановили прежний вид территории общего пользования.

Какие штрафы грозят за нарушение правил благоустройства смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-06-08 14:08:11
Давайте для начала хотя бы одну статью заставим работать - например, на газонах не парковаться! Проведем "год зеленых газонов". Число законов и штрафов уже превысило все разумные пределы, но ничего не работает. Закон силен неотвратимостью наказания, а не числом поправок ...
Жуков
2018-06-08 13:51:59
Зачем нужен закон если его не кому исполнять, только для галки депутатам.
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