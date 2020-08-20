Жителям Карелии напомнили, как не заблудиться в лесу

Карельская республиканская поисково-спасательная служба напоминает о соблюдении мер безопасности при посещении леса, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Карелии наступило время сбора грибов и ягод. В связи с этим Администрация напоминает о соблюдении мер безопасности при посещении леса и важных правилах, которые могут спасти жизнь:
- собираясь в лес необходимо в обязательном порядке предупредить близких о месте посещения и сообщить время возвращения;
- с собой необходимо взять: спички, нож, компас, запас воды и пищи, заряженный мобильный телефон;
- перед входом в лес спасатели рекомендуют определить стороны света;
- в лес желательно идти группой, во время сбора даров леса необходимо подавать условные сигналы: крик, свист и другие;
- чтобы не заблудиться в незнакомом лесу, необходимо передвигаться по карте (схеме), компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам.
Телефон экстренной службы – 112.
Телефон оперативного дежурного Карельской республиканской поисково-спасательной службы – 8(814-2) 73-35-16.
Ранее в Карелии заблудившемуся в лесу инвалиду потребовалась помощь спасателей.
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