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Жителям Карелии обещают бесплатно раздавать "арктические гектары"

Новости. Общество
15:27, 16 Октября 2020
фото: pixabay
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Жители районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России, смогут бесплатно получить "арктический гектар" - земельный участок под ИЖС, сельхозпроизводство и другие цели.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по экономической политике министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, в настоящее время разрабатывается проект федерального закона, аналогичного закону о "дальневосточном гектаре".

"Арктический гектар предоставляется физическим лицам…это могут быть разные цели – и сельхозпроизводство и ЛПХ и ИЖС. Чтобы они переехали в Арктическую зону и осуществляли свою трудовую деятельность. Такие площадки у нас тоже сформированы, мы ждем вступления в силу соответствующего закона, и надеюсь, что у нас будет также удачно, как на Дальнем Востоке", - сказала Свидская.

В каких районах республики будут давать "арктический гектар", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-16 16:58:39
Что же они всё на одни и те же грабли наступают , ведь программа "дальневосточного гектара" провалена, теперь аналогичную программу в Карелии замутили с Арктическими зонами.
Ткачев
2020-10-16 17:53:00
zanoza, Мдаа, тупят они что-то... Есть хороший рецепт - наладить качественный сон.
елпидифор
2020-10-16 16:41:57
Мне, пожалуйста, дайте земельку под домом. где я живу.
однозначно
2020-10-16 16:01:41
Вот и надо туда всю местечковую либерастню отправить. Без доступа к интернету. Агрекалчнутых первой баржей через беломорканал. Пусть впечатляются.
Гость
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