Жителям Карелии обещают бесплатно раздавать "арктические гектары"

Жители районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России, смогут бесплатно получить "арктический гектар" - земельный участок под ИЖС, сельхозпроизводство и другие цели.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по экономической политике министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, в настоящее время разрабатывается проект федерального закона, аналогичного закону о "дальневосточном гектаре".

"Арктический гектар предоставляется физическим лицам…это могут быть разные цели – и сельхозпроизводство и ЛПХ и ИЖС. Чтобы они переехали в Арктическую зону и осуществляли свою трудовую деятельность. Такие площадки у нас тоже сформированы, мы ждем вступления в силу соответствующего закона, и надеюсь, что у нас будет также удачно, как на Дальнем Востоке", - сказала Свидская.

В каких районах республики будут давать "арктический гектар", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".