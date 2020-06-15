Жителям Карелии обещают жаркую погоду во вторник

О погоде на 16 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем – северо-восточный умеренный.

Ночью будет +13, +15 градусов, днем потеплеет до +27.



В Карелии также будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди.



Ветер северо-восточный, ночью на юге – юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15 градусов. Днем потеплеет до +30.