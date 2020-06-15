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Жителям Карелии обещают жаркую погоду во вторник

Новости. Погода
17:00, 15 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 16 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем – северо-восточный умеренный.
Ночью будет +13, +15 градусов, днем потеплеет до +27.

В Карелии также будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, ночью на юге – юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15 градусов. Днем потеплеет до +30.

 

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