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Жителям Карелии предлагают написать поэму о полиции

Новости. Общество
18:40, 01 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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МВД Карелии приглашает желающих принять участие в литературном конкурсе "Доброе слово".

Первый этап конкурса МВД России на региональном уровне проводится с 1 по 30 июня. Его участниками могут стать сотрудники ОВД, ветераны, госслужащие, работники и члены их семей, а также воспитанники подшефных учебных заведений министерства внутренних дел Карелии.

Участники конкурса будут состязаться в следующих номинациях: "Роман (Повесть)", "Рассказ", "Стихотворение", "Поэма", "Детективная проза", "Моя Полиция (поэма)", "Общество о полиции", "Моя Полиция (проза)".  Они могут одновременно представить работы в нескольких номинациях.

В каждой номинации будут рассмотрены не более пяти произведений одного автора, созданные в течение последних пяти лет. На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы, автором и правообладателем которых является участник литературного конкурса, предоставивший данные произведения. В ином случае участник несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на предоставленное произведение.

Произведения победителей первого этапа литературного конкурса будут направлены в Культурный центр МВД России.

Заявки на конкурс принимаются до 20 апреля 2021 года. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Культурный центр МВД по Карелии по телефону: (814-2)715-293.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-04-01 19:05:52
Агрекалчнутые и спляшут за донейшен
dimchik19725
2021-04-01 18:43:22
Если я напишу как есть и как будет- большинство уволятся:))
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