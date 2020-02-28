Жителям Карелии предлагают поехать на службу в Чечню за 40 тысяч в месяц

Управление Росгвардии по Карелии приглашает на службу по контракту на территории Чеченской Республики.

Управление Росгвардии по Карелии приглашает граждан, находящихся в запасе, на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии на территории Чеченской Республики (войсковая часть 3025, г. Грозный).

Приглашаются молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет; не судимые по уголовным статьям, физически развитые, с образованием не ниже полного среднего общего (11 классов), не уволенные ранее по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим категории водительских прав С,D,E, или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.



На службе предоставляется денежное довольствие от 40 тысяч рублей и выше; проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека). Существует перспектива получения жилья (за счёт накопительно-ипотечной системы). Гарантируется бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение; есть возможность получения бесплатного образования; осуществляется страхование жизни и здоровья. Пенсионное обеспечение - после 20 лет выслуги.



Обращаться в Управление Росгвардии по Республике Карелия: г. Петрозаводск ул. Советская д.22, тел: 8(8142)35-35-77.