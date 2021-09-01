Жителям Карелии предлагают выбрать лучшего полицейского

В республике стартует первый этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», сообщили в МВД Карелии.

С 11 сентября 2021 года стартует ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. В этом году лучший участковый уполномоченный полиции в стране будет выбран уже в одиннадцатый раз.

Конкурс пройдет в три этапа. С 11 сентября по 16 октября состоится отбор конкурсантов на региональном уровне. Победитель будет определен большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Лучший, по мнению жителей Карелии, полицейский представит республику в финале конкурса.

Награждение победителя и призеров конкурса состоится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.