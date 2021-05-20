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Жителям Карелии предлагают за деньги сдавать незаконно хранящееся оружие

Новости. Общество
17:40, 21 Мая 2021
фото: © freepik.com

В республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2021», напомнили в полиции Прионежского района

Полиция Прионежского района напоминает, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

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При этом, в случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане не только освобождаются от уголовной ответственности, но и имеют возможность получить денежное вознаграждение.

По интересующим вопросам о порядке сдачи оружия и боеприпасов и получения вознаграждения жители Карелии могут обратиться в Управление Росгвардии по по адресу: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д 22, телефон: 8(8142) 76-47-02, 76-76-44.

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