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Жителям Карелии предложили назвать лучшего медицинского работника

Новости. Общество
16:51, 08 Июня 2021
фото: © Александр Гнетнев/"Столица на Онего"

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 20 июня, Минздрав Карелии предлагает жителям республики назвать лучшего медика.

Ежедневно в Минздрав региона поступают обращения с добрыми отзывами о медицинских работниках, словами благодарности медикам за их благородный труд. Ведомство запустило специальный опрос: жителям республики предлагается назвать лучшего медика.

Для этого необходимо до 15.00 часов 16 июня заполнить форму, доступную по ссылке.

Достаточно вписать в форму фамилию, имя и отчество медицинского работника и его специальность и указать медицинскую организацию, в которой он работает. Приветствуется размещение доброго отзыва.

Медицинские работники, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены Минздравом республики в рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-08 17:40:40
однозначно это шенделович. Тут и гадать не надо
Саныч
2021-06-08 18:20:49
театральный критик, точно. Уже который год на посту всех лечит.
Вася
2021-06-08 18:15:24
театральный критик, скаже шо це все Ротенберг
Гость
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