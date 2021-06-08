Жителям Карелии предложили назвать лучшего медицинского работника

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 20 июня, Минздрав Карелии предлагает жителям республики назвать лучшего медика.

Ежедневно в Минздрав региона поступают обращения с добрыми отзывами о медицинских работниках, словами благодарности медикам за их благородный труд. Ведомство запустило специальный опрос: жителям республики предлагается назвать лучшего медика.

Для этого необходимо до 15.00 часов 16 июня заполнить форму, доступную по ссылке.

Достаточно вписать в форму фамилию, имя и отчество медицинского работника и его специальность и указать медицинскую организацию, в которой он работает. Приветствуется размещение доброго отзыва.

Медицинские работники, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены Минздравом республики в рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику.