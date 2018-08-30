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Новости. Общество
11:36, 30 Августа 2018
фото: pxhere.com

Жителям Карелии предложили подарить учителям на 1 Сентября лес вместо букетов

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В преддверии Дня знаний межрегиональная экологическая общественная организация ЭКА запустила акцию "Лес вместо букета".

Накануне Дня знаний движение ЭКА запустило акцию "Лес вместо букета" и предлагает дарить учителям Карелии деревья в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов PosadiLes.ru.

"На сайте можно выбрать определенное количество деревьев для подарка и внести взнос на их посадку. Деревья будут высажены этой осенью силами волонтеров на пострадавших лесных территориях в регионах. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что в специальный подарочный сертификат вместо открытки можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес любимому учителю, своему классу или школе. Посаженные деревья станут отличной альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают.

"Ежегодно в России к 1 сентября продается более 10 миллионов букетов, которые через несколько дней после праздника отправляются в мусор и пополняют разрастающиеся свалки. А подаренный лес будет расти вместе с учениками и станет символом развития, доброты и мудрости", - отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

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Комментарии

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