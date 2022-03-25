Жителям Карелии предложили убежать от «нечисти»

В Петрозаводске пройдет забег по мотивам русских сказок «Кикимора трейл».

Тематический трейл-забег по мотивам русских сказок «Кикимора трейл» состоится 4 июня на «Кургане». В настоящее время открыта регистрация на мероприятие. Об этом информирует паблик «Спорт — норма жизни Карелия».

«Задача участников — не просто преодолеть дистанцию трейла, но и убежать от „лесной нечисти“, чтобы она не смогла сорвать ленточку-жизнь, которая будет закреплена у участников на поясе. Таких ленточек у каждого будет три. До финиша нужно прибежать хотя бы с одной ленточкой, чтобы получить заветную медаль», — говорится в описании забега.

Сообщается, что бегунам будут доступны две дистанции — 7 км. для взрослых участников и 2,5 км. для детей.

«По маршруту любителей бега ждут подъемы и спуски, тропы, буреломы и, конечно, сказочная нечисть», — обещают организаторы.