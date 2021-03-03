Жителям Карелии продлили возможность получать соцвыплаты без заявлений

Глава Карелии подписал распоряжение, согласно которому пособия на детей и другие соцвыплаты можно и дальше получать без подачи заявлений.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"До 1 апреля продлевается выплата в беззаявительном порядке пособия в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Право на такую поддержку имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух величин прожиточного минимума за второй квартал 2020 года на душу населения. Пособие выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, продлен до 1 апреля беззаявительный порядок назначения детских пособий семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума.

Такое же решение принято о выплатах социальных пособий отдельным категориям малоимущих граждан.