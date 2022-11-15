Жителям Карелии рассказали, из чего складывается стоимость коммунальных услуг

На вопросы зрителей ответил председатель Государственного комитета Карелии по ценам и тарифам Станислав Хазанович.

Центр управления регионом Карелии продолжает серию прямых эфиров с участием руководителей министерств и ведомств. В рамках проекта «ЦУР объясняет» на вопросы жителей республики о коммунальных платежах ответил председатель Государственного комитета РК по ценам и тарифам Станислав Хазанович.



У Комитета по ценам и тарифам порядка 86 полномочий. Прежде всего, это установка регулируемых цен на электро-, газо- и теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение и другие социально значимые ресурсы.



«Тариф это не только цена на коммунальные услуги, но и основания и обязанность ресурсоснабжающей организации поставлять тот или иной ресурс в любой населенный пункт на территории своей деятельности», - отметил Станислав Хазанович.



Государственный региональный контроль – еще одно направление полномочий Комитета. В частности, организация следит за тем, чтобы ресурсоснабжающие организации применяли именно установленные тарифы, а рост платы граждан не превышал пределов, установленных законодательством.



«Коммунальный платеж состоит из тарифа, то есть цены и объема потребленного ресурса. Цена должна быть экономически обоснована. В тех случаях, когда цена на коммунальный ресурс не подлежит государственному регулированию (при условии, что среди потребителей нет населения), налажена система межведомственного взаимодействия с Карельским УФАС России, чтобы организации не могли злоупотреблять своим монопольным положением. Ответственность предусмотрена не только за повышение тарифа сверх установленного, но и за его занижение», - рассказал руководитель Госкомитета.



Сейчас, в соответствии с постановлением правительства РФ, завершается второй в этом году пересмотр тарифов на услуги ЖКХ, и новые значения вступят в силу с 1 декабря.



«Одновременно с целью защиты прав потребителей традиционное повышение тарифа с 1 июля в 2023 году произведено не будет. Тарифы вырастут в зависимости от расчетов, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, но предельный размер роста тарифов в совокупности не должен превышать 9 %. Эта цифра действует на всей территории РФ», - пояснил Станислав Хазанович.





Зрители прямого эфира могли задавать вопросы. Многие интересовались, почему счета за отопление приходят и зимой, и летом, то есть, в тот период, когда услуга не оказывается. Как пояснил Станислав Хазанович, это зависит от наличия приборов учета, то есть, счетчиков:



«Когда дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, потребитель оплачивает услугу только в тот период, когда потребляет тепло – в течение отопительного сезона. В тех случаях, когда в доме счетчики не установлены оплата происходит по установленному нормативу, и расходы на отопление в холодное время года распределяются равномерно на 12 месяцев».



Во время эфира руководитель Комитета РК по ценам и тарифам ответил на вопросы зрителей. Если ваш вопрос не прозвучал в прямом эфире, ответ на него будет дан в соцсетях. Посмотреть беседу полностью можно здесь.