Жителям Карелии рассказали, как спасаться в жару

В Карелии установилась аномально жаркая погода. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора дали ряд рекомендаций, которые помогут пережить зной.

"Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни (если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону, - сообщается на сайте ведомства. - Открывайте окна и ставни на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если Ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое облегчение могут принести вентиляторы, но, когда температура воздуха больше 35 градусов С, вентилятор может не спасти от тепловых ударов".

Также эпидемиологи советуют пить больше воды и стараться не находиться на жаре:

"Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2-3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами). Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях".

В Роспотребнадзоре рекомендуют не допускать перегрева тела и принимать прохладный душ. "Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело холодной водой, делать прохладные ванночки для ног и т.д. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки", - сообщается на сайте управления.

"Помогайте окружающим. Если кто-то из ваших знакомых подвергся риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь", - заключили в ведомстве.

Ранее синоптики сообщили, что в Карелии установилась аномально жаркая погода, которая продержится до субботы.