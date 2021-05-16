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Жителям Карелии расскажут, как спастись от клещей

Новости. Общество
17:20, 17 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведет Всероссийскую «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии с 17 по 28 мая по телефонам «горячей линии» будут консультировать всех желающих относительно правил индивидуальной защиты от нападения клещей.

Гражданам объяснят, что делать, если присосался клещ, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит, а также расскажут об основных признаках болезни и местах, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

С информацией о режиме работы и контактных телефонах «горячих линий» можно ознакомиться на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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