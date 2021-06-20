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Жителям Карелии техосмотр подписывал уволенный эксперт давно закрытой станции

Новости. Криминал
11:25, 21 Июня 2021
фото: © Елена Пальм/ТАСС

Прокуратура Сегежского района выявила серьезные нарушения при оформлении диагностических карт, сообщили на сайте ведомства.

В результате изучения данных Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра ГИБДД (ЕАИСТО) были выявлены факты выдачи поддельных диагностических карт на автомобили.

Проверенные карты содержали сведения о проведении техосмотра на базе ликвидированной осенью 2020 года станции технического осмотра ООО Кампания «Оникс» в Сегеже. Вместо фотографий со станции к ним были прикреплены фото автомобилей, снятые во дворах, на фоне торговых центров и в других местах. В картах стояла подпись эксперта, уволенного одновременно с закрытием станции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура подала административный иск на закрытие двух сайтов в интернете, где жителям района предлагались подобные карты.

В настоящее время ГИБДД аннулирует выданные диагностические карты.

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