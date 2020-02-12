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Жителям карельского поселка Ладва-Ветка обещан перерасчет за вывоз мусора

Новости. Общество
10:35, 13 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отреагировал на протесты местных жителей.

Компания "Автоспецтранс", которая является в Карелии региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, пообещала сделать перерасчет жителям прионежского поселка Ладва-Ветка по оплате услуги "обращение с ТКО". Как заявили в компании, изменения в начислениях за период предоставления коммунальной услуги будут отражены в квитанциях за март.

"Услугу по вывозу мусора в Ладва-Ветке регоператор начал предоставлять с июня 2018 года. К этому времени совместно с администрацией поселения были определены места накопления ТКО и установлены контейнеры. Сейчас в Ладва-Ветке на 8-и контейнерных площадках размещено порядка 24 накопителей для ТКО. Решение о перерасчете было принято регоператором "Автоспецтранс" в связи с обращениями потребителей поселка по фактам несоблюдения графика вывоза мусора. Вместе с тем отметим, что зачастую смещение графика происходило по независящим от регоператора причинам: в частности, в зимнее время года из-за отсутствия подъездных путей к местам накопления ТКО. Перерасчет за оказанную коммунальную услугу "обращение с ТКО" жители поселка Ладва-Ветка увидят в мартовских квитанциях", - говорится в сообщении, которое "Столица на Онего" получила утром 13 февраля.

Напомним, накануне житель поселка Ладва-Ветка Михаил Зензин провел пикет у административного здания в Петрозаводске, где располагается Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. По словам Зензина, он приехал в карельскую столицу, чтобы обратить внимание республиканских властей на бездействие Госжилнадзора, который не вмешивается в ситуацию вокруг оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как рассказал пикетчик, "ООО "Автоспецранс" установило в жилом фонде Ладва-Ветки контейнеры для сбора мусора в августе прошлого года, однако населению выставили счета за оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, начиная с мая 2018 года. Возмущенные жители поселка обратились в республиканскую прокуратуру, которая не стала разбираться в ситуации и переслала жалобу граждан в Госжилнадзор Карелии. Но чиновники этого ведомства фактически отделались отпиской, посоветовав жителям поселка отправиться со своими счетами и документами в АО "Единый расчетный центр Республики Карелия, где их "отфутболили" в отдел контроля качества ООО "Автоспецтранс".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2020-02-13 11:01:34
Без пикетов никак нельзя обойтись.
zanoza
2020-02-13 10:53:11
Вот и одиночный пикет принёс свой положительный результат! Видимо пришла пора активных действий.
Гость
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