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Жителям крупных населенных пунктов Карелии могут разрешить гулять в парках

Новости. Общество
14:25, 07 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии во время прямой линии "ВКонтакте" 7 мая сообщил о возможных послаблениях режима самоизоляции.

"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в Петрозаводск, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", – отметил Артур Парфенчиков во время прямой линии.

Глава Карелии призывает гулять в одиночку или семьями, а не собираться большими компаниями.

"Не надо собраний пенсионеров с палками. Надо учиться жить в новых условиях. Сегодня группа пенсионеров прошла с палками, а завтра десять мест в госпитале занято, врачи заняты", – сказал губернатор.

Напомним, глава Карелии разрешил загородные прогулки.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-05-07 15:56:43
Вирус маленький, учёные большие. Но на мозги он им действует губительно - постоянно тупят и не видят очевидного.
Leopol'd
2020-05-07 15:14:21
Вот это озарение и прозрение! Человек, в одиночестве гуляющий по парку, никак не влияет на рост заболеваемости. Месяц думали!
Гость
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