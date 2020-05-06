Жителям крупных населенных пунктов Карелии могут разрешить гулять в парках

Глава Карелии во время прямой линии "ВКонтакте" 7 мая сообщил о возможных послаблениях режима самоизоляции.

"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в Петрозаводск, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", – отметил Артур Парфенчиков во время прямой линии.

Глава Карелии призывает гулять в одиночку или семьями, а не собираться большими компаниями.



"Не надо собраний пенсионеров с палками. Надо учиться жить в новых условиях. Сегодня группа пенсионеров прошла с палками, а завтра десять мест в госпитале занято, врачи заняты", – сказал губернатор.

Напомним, глава Карелии разрешил загородные прогулки.