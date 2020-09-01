Жителям нового микрорайона Петрозаводска проложат дорожку к остановке (ФОТО)

Вдоль Лососинского шоссе продолжается устройство пешеходной дорожки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске продолжается обустройство безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе. Подрядчик уже расчистил местность и выполнил разметку на протяжении всей будущей дорожки. На объекте устраивают щебёночное основание и устанавливают бортовые камни. Саму дорожку от Ярославской улицы заасфальтируют. По ней жители близлежащих многоквартирных домов смогут добираться до остановки на улице Хейкконена. Завершить работы планируют в середине сентября.

Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Он стал одним из победителей на общем собрании горожан в прошлом году. Начать подготовку к представлению своего проекта для участия в программе в 2021 году можно уже сейчас. Консультации проводит управление благоустройства и экологии администрации по телефону: 71-35-72. Сам приём заявок запланирован на осень.

Напомним, что жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города. По условиям реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60 %) и муниципального бюджетов (не менее 30 %) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).