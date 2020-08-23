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Жителям одного из поселков Карелии дважды угрожала опасность из-за пьяных водителей

Новости. Общество
09:03, 24 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителей остановили 23 августа в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Ильинский Олонецкого района 38-летний мужчина пьяный и без прав управлял скутером. Мужчине грозит административный штраф или административный арест.

В тот же день и в том же поселке 28-летний водитель, имеющий признаки опьянения, был отстранен от управления автомобилем "ВАЗ-2114". Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.

Если располагаете сведениями о подобных нарушениях, незамедлительно сообщайте в полицию – 102 или 112.

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