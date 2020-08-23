Жителям одного из поселков Карелии дважды угрожала опасность из-за пьяных водителей

Нарушителей остановили 23 августа в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Ильинский Олонецкого района 38-летний мужчина пьяный и без прав управлял скутером. Мужчине грозит административный штраф или административный арест.

В тот же день и в том же поселке 28-летний водитель, имеющий признаки опьянения, был отстранен от управления автомобилем "ВАЗ-2114". Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.

Если располагаете сведениями о подобных нарушениях, незамедлительно сообщайте в полицию – 102 или 112.