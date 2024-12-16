Жителям Олонецкого района запретили выходить на лед

Меры ввели в связи участившимися несчастными случаями на водоемах.

Официальный запрет выхода на лед ввели в Олонецком районе. Об этом сообщила местная администрация.

Запрет ввели из-за частной гибели людей на водоемах в зимний период. Нельзя выходить и передвигаться по льду водных объектов, расположенных на территории Олонецкого национального муниципального района в период становления льда и до установления прочного ледового покрова.

Ранее инспекторы Кондопоги предупредили рыбаков и родителей о небезопасности льда.