Жителям Олонецкого района запретили выходить на лед

Меры ввели в связи участившимися несчастными случаями на водоемах.
Официальный запрет выхода на лед ввели в Олонецком районе. Об этом сообщила местная администрация.
Запрет ввели из-за частной гибели людей на водоемах в зимний период. Нельзя выходить и передвигаться по льду водных объектов, расположенных на территории Олонецкого национального муниципального района в период становления льда и до установления прочного ледового покрова.
Ранее инспекторы Кондопоги предупредили рыбаков и родителей о небезопасности льда.
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