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Жителям отдаленного района Петрозаводска создали условия для борьбы

Новости. Спорт
08:20, 10 Февраля 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Власти Петрозаводска сообщили, что юные жители Соломенного смогут заниматься самбо в школе своего района.

Юные самбисты Соломенного смогут тренироваться в своем районе: в средней школе № 7 установлен борцовский ковер. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что спортивная школа олимпийского резерва N 5 и Федерация самбо Республики Карелия создают условия для тренировок на базе общеобразовательных учреждений Петрозаводска. Инициатива направлена на развитие спорта «шаговой доступности».

«В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями развивать спорт, в том числе самбо, планируется и дальше. В ближайшее время такие занятия станут доступными в средней школе N 34 и лицее № 1», — говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

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