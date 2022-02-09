Жителям отдаленного района Петрозаводска создали условия для борьбы

Власти Петрозаводска сообщили, что юные жители Соломенного смогут заниматься самбо в школе своего района.

Юные самбисты Соломенного смогут тренироваться в своем районе: в средней школе № 7 установлен борцовский ковер. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что спортивная школа олимпийского резерва N 5 и Федерация самбо Республики Карелия создают условия для тренировок на базе общеобразовательных учреждений Петрозаводска. Инициатива направлена на развитие спорта «шаговой доступности».

«В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями развивать спорт, в том числе самбо, планируется и дальше. В ближайшее время такие занятия станут доступными в средней школе N 34 и лицее № 1», — говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.