Жителям Петрозаводска предлагают обсудить будущее обустройство пляжа "Пески"

Организаторы работ по благоустройству пляжа "Пески" в Петрозаводске планируют закупить лежаки, кабинки и качели.

В паблике "Благоустройство пляжа "Пески"" стартовало обсуждение объектов благоустройства, которые могут быть установлены в зоне отдыха.

На приложенных фотографиях изображены пляжные лежаки, кабинки, качели, скамейки, урны, стойка для волейбола и детский игровой комплекс.

"Приветствуются конструктивные комментарии. План размещения объектов на пляже пока не утверждён. После обсуждений данные товары уйдут на тендер", - говорится в сообщении.

Прошлой осенью сообщалось, что стихийные пляжи Петрозаводска по-прежнему опасны.