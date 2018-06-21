Жителям Петрозаводска предлагают очистить русло Лососинки

Экологическая акция по очистке русла реки Лососинка состоится в Зарецком парке в субботу, сообщает мэрия.

"Участники мероприятия встретятся 23 июня в 11.00 у горбатых мостиков в пойме Лососинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водные объекты не входят в зону ответственности муниципальной власти. Тем не менее, работники администрации Петрозаводска совместно с сотрудниками ГИМС, других подразделений управления МЧС и представителями различных организаций ежегодно организует акции по очистке находящихся в городской черте берегов рек и Онежского озера.