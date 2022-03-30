Жителям Петрозаводска предлагают проявить цветочную фантазию

Администрация города приглашает инициативных петрозаводчан преобразить цветники и клумбы карельской столицы.

В администрации Петрозаводска призвали горожан принять участие в акции «Городские цветочные фантазии». Дизайн-проекты по цветочному оформлению можно выполнить вручную в любой технике рисования, или с применением компьютерной графики на форматах А4 или А3.

Для подготовки эскиза необходимо использовать цветочную рассаду из перечня однолетних растений, представленных в положении конкурса. Площадь проекта при этом должна быть не менее 70 кв. м.

Реализован проект будет на зеленом участке, расположенном в районе Лыжной и Ровио.

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля в управление благоустройства и экологии администрации Петрозаводска по адресу: проспект Ленина, 2 (каб. 611). Также эскизы можно направить по электронной почте: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru Телефоны для справок: 71-35-05 и 71-35-72. Заявка на конкурс составляется в произвольной форме с указанием названия организации или ФИО участника и контактной информации (телефон, электронная почта). Подробности можно найти в Положении.