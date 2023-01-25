Жителям Петрозаводска предлагают выбрать, как будет ходить маршрутка №3 на время ремонта моста

В Петрозаводске идет голосование за изменение автобусного маршрута №3 на время ремонта Путейского моста.

На портале «Активный горожанин» стартовало голосование, по итогам которого изменят автобусный маршрут №3.



Участникам голосования предлагают выбрать один из двух вариантов пути следования автобуса:



– стандартный маршрут (в прямом направлении: по маршруту следования – Красноармейская улица – улица Гоголя – улица Антикайнена; в обратном направлении: по маршруту следования – улица Антикайнена – улица Гоголя – Красноармейская улица – по маршруту следования);



– измененный маршрут (в прямом направлении: по маршруту следования – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Антикайнена – по маршруту следования; в обратном направлении: по маршруту следования – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – по маршруту следования).



Проголосовать можно до 19 февраля включительно по ссылке. Напомним, Путейский мост через Неглинку в Петрозаводске перекрыли на капитальный ремонт. Путепровод расположен на улице Антикайнена, между Красной и Ленинградской.



По контракту работы должны завершиться в ноябре 2023 года. Изначально срок начала капитального ремонта приходился на 15 декабря прошлого года, но потом его перенесли на 2 января.



Отметим, из-за ремонта моста свои маршруты изменит общественный транспорт города.