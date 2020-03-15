Жителям Петрозаводска предлагают забрать домой отловленных безнадзорных собак

С 1 марта в столице Карелии началась работа по отлову безнадзорных животных. Контрактом предусмотрен отлов 350 собак.

Начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина сообщила сегодня на совещании под управлением главы Петрозаводска Ирины Мирошник, о том, что администрация заключила на отлов собак муниципальный контракт с ООО "Северин". Согласно его условиям, подрядчик обязуется выполнять отлов 350 собак и дальнейшее их содержание. Вопрос устройства животных и их стерилизации взяли на себя общественники, сообщили в администрации города.

Отловленных животных предлагают горожанам забрать домой. Посетить приют можно по пятницам с 14 до 16 часов по адресу шоссе Вытегорское, 82. Фото животных размещены на сайте администрации.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону ЕДДС – 051. Администрация города убедительно просит хозяев не допускать "самовыгула" животных и напоминает о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев.

Ранее сообщалось, что приют для животных в Петрозаводске получил президентский грант.