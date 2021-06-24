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Жителям Петрозаводска предлагают заняться тактическим урбанизмом

Новости. Общество
08:05, 25 Июня 2021
фото: Городские проекты в Петрозаводске / ВК

Городские урбанисты зовут петрозаводчан своими силами отремонтировать старую остановку.

26 июня с 12:00 до 17:00 состоится граффити-фестиваль на промышленной площадке на улице Зайцева около дома № 72. Об этом информирует паблик «Городские проекты в Петрозаводске».

«В рамках фестиваля у всех желающих будет возможность принять участие в ремонте остановки общественного транспорта на Заводской площади в формате тактического урбанизма. Такой формат благоустройства не предполагает конструктивных изменений, но позволяет быстро, недорого, своими руками улучшить внешний вид городских объектов», — говорится в сообщении паблика.

Предполагается, что работа по восстановлению внешнего вида остановки будет командной. 

«Организаторы приглашают заинтересованных жителей вместе с ними почистить, покрасить и восстановить деревянные стенки остановки, сделать удобную скамейку. А также сделаем несколько скамеек из паллет, которые поставим в сквере Вороний Наволок. Все материалы для работ будут предоставлены организаторами фестиваля», — сообщают авторы поста.

Ранее представители объединения «Городские проекты» заявляли, что ведут работу по «дезаборизации».

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