Жителям Петрозаводска предлагают заняться тактическим урбанизмом

Городские урбанисты зовут петрозаводчан своими силами отремонтировать старую остановку.

26 июня с 12:00 до 17:00 состоится граффити-фестиваль на промышленной площадке на улице Зайцева около дома № 72. Об этом информирует паблик «Городские проекты в Петрозаводске».

«В рамках фестиваля у всех желающих будет возможность принять участие в ремонте остановки общественного транспорта на Заводской площади в формате тактического урбанизма. Такой формат благоустройства не предполагает конструктивных изменений, но позволяет быстро, недорого, своими руками улучшить внешний вид городских объектов», — говорится в сообщении паблика.

Предполагается, что работа по восстановлению внешнего вида остановки будет командной.

«Организаторы приглашают заинтересованных жителей вместе с ними почистить, покрасить и восстановить деревянные стенки остановки, сделать удобную скамейку. А также сделаем несколько скамеек из паллет, которые поставим в сквере Вороний Наволок. Все материалы для работ будут предоставлены организаторами фестиваля», — сообщают авторы поста.

Ранее представители объединения «Городские проекты» заявляли, что ведут работу по «дезаборизации».