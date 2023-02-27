Жителям Петрозаводска предложили рассказать, что вызывает у них гордость

Петрозаводчан призвали пройти опрос «Анкета горожанина».
Сообщество CreatePtz при участии администрации Петрозаводска и Общественной палаты республики проводит опрос «Анкета горожанина».
«Он поможет определить, с какими трудностями сталкиваются жители карельской столицы, что вызывает у них интерес и гордость», - говорится в сообщении мэрии.
Результаты исследования будут опубликованы на информационных ресурсах организаторов, а также послужат для формирования программы проектных семинаров и встреч по разным вопросам городского развития, сказано в сообщении пресс-службы администрации.
Анкета размещена по ссылке.
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