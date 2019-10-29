Жителям Петрозаводска предоставят вторую попытку выбрать общественную территорию для благоустройства

Минстрой Карелии продлил для Петрозаводска сроки проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году.

Минстрой республики удовлетворил ходатайство администрация города о внесении изменений в Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вторая попытка проголосовать у горожан появится в ноябре.

"Рейтинговое голосование в 2019 году должно быть проведено не позднее 20 ноября и далее ежегодно не позднее 1 октября года, предшествующего выполнению мероприятий. А информация о проведения голосования должна быть опубликована минимум за неделю до даты его начала", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 25 октября в Петрозаводске отменили результаты голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Сайт администрации Петрозаводска подвергся атаке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году будет проведено в ноябре на сторонней, более защищенной площадке. Горожанам будет представлен тот же перечень из 39 парков и скверов.