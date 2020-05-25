Жителей Петрозаводска приглашают за деньги озеленять и убирать Петрозаводск

Городской комбинат благоустройства приглашает работников на летний период, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В связи с увеличением объема работ подрядная организация ООО "Городской комбинат благоустройства" приглашает сотрудников. Все желающие могут присоединиться к уборке общественных территорий, посадке цветов, вырубке кустарников, озеленению карельской столицы.
Сотрудники требуются на летний период.
Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону: +79535410845.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске высадят 300 тысяч цветов.
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