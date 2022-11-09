Жителям Петрозаводска рассказали, кто имеет право на дополнительный отпуск

Специалист рассказала, как рассчитывается дополнительный отпуск и выплаты к нему.

Специалист сервиса по поиску работы SuperJob объяснила о том, кто имеет право на дополнительный отпуск и как в этом случае рассчитываются выплаты.

Петрозаводск относится к районам, приравненным к Крайнему Северу, поэтому все работники в городе по умолчанию имеют право на дополнительный отпуск в 16 календарных дней.

Кроме того, дополнительный отпуск в 7 календарных дней получают работники, условия труда которых отнесены к вредным 2, 3 или 4 степеней. Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на 3 дня дополнительного отпуска, спортсмены и тренеры — на 4 дня, ликвидаторы-«чернобыльцы» — в зависимости от категории.

Помимо этого, работодатель сам может установить в организации дополнительные отпуска для своих сотрудников, например, при определенном стаже работы, при наступлении определённого возраста, по состоянию здоровья, при наличии несовершеннолетних детей, а также в других случаях.

Оплачивается дополнительный отпуск, как и основной, исходя из зарплаты работника. Берется средний дневной заработок за год — для этого годовую сумму выплат надо разделить на 12 и разделить на 29.3 (среднее количество дней в году). Получившееся число надо умножить на количество дней отпуска — так выходит размер «отпускных».

При этом, если какие-то месяцы в году отработаны не полностью, необходимо считать отдельно число отработанных дней в этих месяцах.