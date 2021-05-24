Жителям пяти районов Карелии запретили разводить костры

На территории Петрозаводского городского округа, Пряжинского, Сортавальского, Пудожского и Лахденпохского районов действует особый противопожарный режим, сообщили в Минприроды Карелии.
В Петрозаводске, Пряжинском, Сортавальском, Пудожском и Лахденпохском районах действует запрет на разведение костров, в том числе в мангалах.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время особого противопожарного режима физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии: 8814-2-55-55-80.
Ранее за сутки в Карелии выгорело более 17 гектаров леса.
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