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Жителям пяти районов Карелии запретили разводить костры

Новости. Общество
15:38, 25 Мая 2021
фото: © Кирилл Шипицин/ТАСС

На территории Петрозаводского городского округа, Пряжинского, Сортавальского, Пудожского и Лахденпохского районов действует особый противопожарный режим, сообщили в Минприроды Карелии.

В Петрозаводске, Пряжинском, Сортавальском, Пудожском и Лахденпохском районах действует запрет на разведение костров, в том числе в мангалах.

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За нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время особого противопожарного режима физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии: 8814-2-55-55-80.

Ранее за сутки в Карелии выгорело более 17 гектаров леса.

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