Жителям района Карелии вернули электроэнергию

Линия электропередачи в Лахденпохском районе введена в работу, сообщили энергетики Карелии.

Энергетики восстановили электроснабжение в 22 деревнях и поселках, подвергшихся негативному воздействию североатлантического циклона "Дональд".

Работы по устранению технологических нарушений продолжаются в Салминском сельском поселении Питкярантского района.

Напомним, 11 января утром стало известно о поломке на электросетях. Произошло аварийное отключение на линии электропередач 35 кВ в Лахденпохском районе. 22 поселка, более 4 тысяч человек остались без света.